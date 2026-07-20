به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم از صدور پروانه بهره‌برداری برای ۴۰ طرح صنعتی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این پروانه‌ها برای واحد‌های دارای جواز تأسیس که مراحل نصب ماشین‌آلات و تولید آزمایشی را به پایان رسانده‌اند، صادر شده و با ورود آنها به چرخه تولید، بیش از ۴۶ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ثابت در بخش صنعت استان محقق شده است.

وحید کریمی افزود: حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته که بیانگر تداوم روند توسعه صنعتی و تقویت سرمایه‌گذاری در استان قم است.