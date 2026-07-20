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مهلت نام نویسی سرویس مدارس در سامانه سپند تا دهم مرداد در هرمزگان تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: والدینی که تاکنون موفق به ثبت درخواست سرویس رفت و آمد دانشآموزی نشدهاند، میتوانند تا پایان روز ۱۰ مرداد ماه در سامانه سپند نام نویسی کنند.
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فاطمه حبیب زاده افزود: متقاضیان میتوانند برای ثبت درخواست سرویس حمل و نقل دانشآموزی، انتخاب مسیر و مقصد مورد نظر به سامانه سپند به نشانی irtusepand.ir مراجعه کنند.