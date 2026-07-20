تجهیزات پیشرفته پزشکی به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات حقوق دولتی معادن، برای بهبود کیفیت خدمات سلامت در اختیار بیمارستان مهر امام علی (ع) تکاب قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر شبکه بهداشت و درمان تکاب گفت: تجهیزات پزشکی پیشرفته به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال با استفاده از اعتبارات حقوق دولتی معادن و در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، برای ارتقای خدمات درمانی در اختیار بیمارستان مهر امام علی (ع) این شهرستان قرار گرفت.

میثم فرجی اظهار کرد: این تجهیزات شامل پنج دستگاه دیالیز، یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته، ۲ دستگاه فتال مانیتورینگ، ۲ دستگاه انکوباتور و ۹ دستگاه اتوکلاو است که با هدف ارتقای زیرساخت‌های درمانی و افزایش کیفیت خدمات سلامت در بیمارستان مهر امام علی (ع) تکاب تامین شده است.

وی افزود: ارزش این تجهیزات ۳۰۰ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات حقوق دولتی معادن تامین شده و نقش مهمی در توسعه خدمات درمانی و کاهش نیاز بیماران به مراجعه به مراکز درمانی خارج از شهرستان دارد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تکاب با اشاره به کارکرد تجهیزات جدید گفت: پنج دستگاه دیالیز، ظرفیت ارائه خدمات به بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی را افزایش می‌دهد، دستگاه سونوگرافی پیشرفته امکان انجام تصویربرداری دقیق‌تر و تشخیص سریع‌تر بیماری‌ها را فراهم می‌کند و دستگاه‌های فتال مانیتورینگ نیز برای پایش وضعیت سلامت جنین و مادران باردار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرجی ادامه داد: همچنین ۲ دستگاه انکوباتور برای مراقبت از نوزادان نارس و بدحال و ۹ دستگاه اتوکلاو برای استریل تجهیزات پزشکی و ارتقای استاندارد‌های کنترل عفونت در بخش‌های مختلف بیمارستان به کار گرفته خواهد شد.

وی تاکید کرد: تامین این تجهیزات گام مهمی در افزایش توان تخصصی بیمارستان مهر امام علی (ع) و ارتقای شاخص‌های خدمات درمانی در شهرستان تکاب است و می‌تواند زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر، کاهش اعزام بیماران و افزایش رضایتمندی شهروندان را فراهم کند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تکاب با قدردانی از اختصاص اعتبارات حقوق دولتی معادن به حوزه سلامت و پیگیری دستگاه قضایی، اظهار کرد: هدایت بخشی از این منابع به توسعه زیرساخت‌های درمانی، علاوه بر تقویت امکانات بیمارستان، نقش موثری در ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات سلامت در مناطق کمتر برخوردار دارد.