به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، نماینده مردم شهرستان‌های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی گفت: مرحله دوم بهسازی و اصلاح گردنه شهر پیر این شهرستان به طول ۶ کیلومتر و با اعتبار بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.

محمدجواد عسکری با بیان اینکه این مسیر راه دسترسی هشت روستا و ۲ شهر زرین‌دشت به مرکز این شهرستان است، افزود: این جاده نقش موثری در رفت‌ و آمد روزانه مردم منطقه دارد و شهرستان زرین دشت را به شهر‌های همجوار متصل می‌کند و یکی از جاده‌های پرتردد این شهرستان است.

وی بیان کرد: حذف نقاط پرحادثه این مسیر و کاهش سوانح رانندگی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است که با تکمیل آن تا سال آینده علاوه بر رفع یکی از نقاط حادثه‌خیز شهرستان زرین‌دشت و تسهیل رفت‌وآمد در بخش‌های ایزدخواست و دبیران، مسیر ارتباطی زرین‌دشت به لارستان را از ایمنی و کیفیت مطلوبی برخوردار می‌کند.

نماینده مردم شهرستان‌های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی گفت: مرحله نخست این طرح با هزینه بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان پیش از این به بهره‌برداری رسید .