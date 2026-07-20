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به دنبال افزایش دمای هوا و با هدف مدیریت مصرف برق و صرفهجویی در مصرف آب، ساعت کاری دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمهها و شهرداریهای استان در روز دوشنبه ۲۹ تیر، ۲ ساعت زودتر به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان، پایان فعالیت دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریها در روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۱ تعیین شده است.
مجید محبی افزود: این تصمیم با توجه به شدت گرمای هوا و در راستای مدیریت مصرف انرژی و صرفهجویی در مصرف آب اتخاذ شده است.
وی تصریح کرد: دستگاههای خدماترسان و عملیاتی از جمله مراکز نظامی و انتظامی، نیروهای امدادی، آتشنشانی، واحدهای اتفاقات آب، برق و گاز و سایر بخشهای دارای خدمات ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس برنامه کاری خود به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان وبلوچستان از شهروندان خواست با توجه به افزایش مصرف برق و آب در روزهای گرم، برای حفظ پایداری خدمات و جلوگیری از بروز اختلال در شبکههای توزیع، در مصرف این دو حامل حیاتی صرفهجویی کنند.