به دنبال افزایش دمای هوا و با هدف مدیریت مصرف برق و صرفه‌جویی در مصرف آب، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های استان در روز دوشنبه ۲۹ تیر، ۲ ساعت زودتر به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان، پایان فعالیت دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها در روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۱ تعیین شده است.

مجید محبی افزود: این تصمیم با توجه به شدت گرمای هوا و در راستای مدیریت مصرف انرژی و صرفه‌جویی در مصرف آب اتخاذ شده است.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان و عملیاتی از جمله مراکز نظامی و انتظامی، نیرو‌های امدادی، آتش‌نشانی، واحد‌های اتفاقات آب، برق و گاز و سایر بخش‌های دارای خدمات ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس برنامه کاری خود به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان وبلوچستان از شهروندان خواست با توجه به افزایش مصرف برق و آب در روز‌های گرم، برای حفظ پایداری خدمات و جلوگیری از بروز اختلال در شبکه‌های توزیع، در مصرف این دو حامل حیاتی صرفه‌جویی کنند.