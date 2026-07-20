فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا از کشف یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی، توقیف چندین موتورسیکلت فاقد پلاک و ضبط ۶ قبضه سلاح سرد در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد.

توقیف سلاح سرد و موتورسیکلت سرقتی در عملیات پلیس در پیشوا

توقیف سلاح سرد و موتورسیکلت سرقتی در عملیات پلیس در پیشوا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سید اکبر عربی، از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در پیشوا خبر داد.

وی افزود: این طرح با هدف برخورد با مخلان نظم عمومی در سطح پارک‌های شهرستان اجرا شد و مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد میدانی، با هنجارشکنان برخورد کردند.

عربی بیان کرد: در بازرسی از متهمان و وسایل نقلیه آنان، چند دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک و مدارک هویتی توقیف شد که پس از استعلام مشخص شد یکی از موتورسیکلت‌ها سرقتی بوده است.

فرمانده انتظامی پیشوا تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، ۶ قبضه سلاح سرد نیز کشف و ضبط شد.

وی در پایان با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.