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در راستای اجرای طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» با هدف مدیریت مصرف برق، ۳۴۲ بازدید از مراکز تجاری اصفهان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با هدف مدیریت مصرف برق، حفظ پایداری شبکه و شناسایی مظاهر بدمصرفی، گروههای عملیاتی این شرکت، بازدیدهای میدانی گستردهای را از مراکز تجاری، ادارات، بانکها و شبکه روشنایی معابر داشتند.
از ۲۰ تا ۲۶ تیرماه بازرسان از ۳۴۲ مرکز تجاری و ۶ مجتمع بینراهی بازدید کردند و ۱۲ اداره و بانک را از نظر رعایت الزامات مدیریت مصرف برق مورد پایش قرار دادند.
در بخش روشنایی معابر ۲۲ مورد تنظیم ساعت نجومی و اصلاح تابلوهای روشنایی دارای ایراد اجرا شد.
همچنین ۳۲ چراغ در معابر، بلوارها و خیابانهای اصلی، ۸ چراغ در معابر جادهای و تونلها و ۴۰۵ مورد تعدیل بار روشنایی در پارکها، زیرگذرها، روگذرها و تابلوهای تبلیغاتی با هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری شبکه به اجرا درآمد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با تأکید بر تداوم اجرای طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید»، از تمامی مشترکان، اصناف و دستگاههای اجرایی درخواست میکند با رعایت اصول مدیریت مصرف، به ویژه در ساعات اوج بار، در حفظ پایداری شبکه برق و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان همکاری کنند.