به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با هدف مدیریت مصرف برق، حفظ پایداری شبکه و شناسایی مظاهر بدمصرفی، گروه‌های عملیاتی این شرکت، بازدید‌های میدانی گسترده‌ای را از مراکز تجاری، ادارات، بانک‌ها و شبکه روشنایی معابر داشتند.

از ۲۰ تا ۲۶ تیرماه بازرسان از ۳۴۲ مرکز تجاری و ۶ مجتمع بین‌راهی بازدید کردند و ۱۲ اداره و بانک را از نظر رعایت الزامات مدیریت مصرف برق مورد پایش قرار دادند.

در بخش روشنایی معابر ۲۲ مورد تنظیم ساعت نجومی و اصلاح تابلو‌های روشنایی دارای ایراد اجرا شد.

همچنین ۳۲ چراغ در معابر، بلوار‌ها و خیابان‌های اصلی، ۸ چراغ در معابر جاده‌ای و تونل‌ها و ۴۰۵ مورد تعدیل بار روشنایی در پارک‌ها، زیرگذرها، روگذر‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی با هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری شبکه به اجرا درآمد.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با تأکید بر تداوم اجرای طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید»، از تمامی مشترکان، اصناف و دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌کند با رعایت اصول مدیریت مصرف، به ویژه در ساعات اوج بار، در حفظ پایداری شبکه برق و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان همکاری کنند.