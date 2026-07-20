مهسا محمدی، داور بدمینتون ازمازندران، با موفقیت در دوره اکردیت داوری بدمینتون آسیا ۲۰۲۶ که همزمان با مسابقات قهرمانی جوانان آسیا برگزار شد، موفق به دریافت گواهینامه اکردیت داوری بدمینتون آسیا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهسا محمدی، داور بدمینتون از استان مازندران، با موفقیت در دوره اکردیت داوری بدمینتون آسیا ۲۰۲۶ که همزمان با مسابقات قهرمانی جوانان آسیا برگزار شد، موفق به دریافت گواهینامه اکردیت داوری بدمینتون آسیا شد.

این دوره از ۳ تا ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ (۲۴ ژوئن تا ۵ ژوئیه ۲۰۲۶) به میزبانی شهر یاتسوشیرو ژاپن و همزمان با رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا برگزار شد. مهسا محمدی در این رویداد، در کنار سایر داوران منتخب آسیا، ضمن قضاوت مسابقات، مراحل آموزشی و ارزیابی تخصصی بدمینتون آسیا را با موفقیت پشت سر گذاشت.

کسب این موفقیت، بیانگر توانمندی و شایستگی داوران ایرانی در عرصه بین‌المللی است و گامی ارزشمند در راستای ارتقای جایگاه داوری بدمینتون کشور در رقابت‌های آسیایی به شمار می‌رود.