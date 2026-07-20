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با شلیک پلیس آرادان ، ۴ دستگاه خودروی حامل ۱۷ تبعه خارجی غیرمجاز توقیف و سرنشینان دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ یداله گلیوری فرمانده انتظامی آرادان گفت : تیم هایی از ماموران انتظامی حین کنترل خودروهای عبوری، به ۴ دستگاه سواری شوتی برخورد کردند که رانندگان آنها بدون توجه به دستور ایست پلیس متواری شدند .
وی افزود: پس از تعقیب و مراقبت و شلیک گلوله ، خودروها در نهایت متوقف و ۱۷ تبعه خارجی غیرمجاز به همراه ۴ راننده دستگیر شدند.
سرهنگ گلیوری با اشاره به توقیف وسایل نقلیه متهمان، افزود: پرونده تشکیل و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.