در ایالت «نیو جرسی» آمریکا در پی بارش شدید و فراوان باران، سیل جاری شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «آسوشیتدپرس» از جاری شدن سیل در ایالت «نیو جرسی» آمریکا در پی بارش شدید و فراوان باران خبر داد.

بنابر گزارش‌های منتشر شده، باران‌های سیل آسا که با وزش باد شدید همراه بودند، روز شنبه ایالت نیوجرسی را در نوردیدند. شدت بارش باران به حدی بود که بسیاری از خیابان‌ها دچار آب گرفتگی شدند.

همچنین «میکی شریل»، فرماندار ایالت نیوجرسی در رسانه‌های اجتماعی از احتمال وقوع قطعی برق در بخش‌های گوناگون این ایالت خبر داد.

او در این باره گفت: «ما از بسیاری از تامین کنندگان خدمات برق و دیگر خدمات درخواست کرده‌ایم برای پیامد‌های ناشی از وزش باد‌های شدید و شرایط سخت آب و هوایی آماده باشند. اما در صورت وزش باد‌های بسیار شدید با سرعت بالاتر از ۴۰ مایل در ساعت، یا وقوع رعد و برق، این تامین کنندگان قادر به اقدام نخواهند بود.»