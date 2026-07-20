به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ،گیاه کلزا یکی از گیاهان کم اب بر و استراتژیک در تولید روغنی کشور است که در تناوب با محصول گندم کشت میشود.

این روز‌ها کشاورزان کبودراهنگی دانه روغنی کلزا را از مزرعه خود برداشت میکنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: امسال در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۳۰ هتکار محصول کلزا کشته شده میانگین برداشت دانه روغنی کلزا از هر هکتار حدود ۴ تن است که اقای هاشملو با رعایت چند راهکار ان را به حدود دو برابر افزایش دهد.

محمود فتحی افزود: کلزا یکی از گیاهان کم آب بر و استراتژیک در تولید روغن کشور است و در تناوب با محصول گندم کشت میشود و صرفه اقتصادی برای کشاورز دارد

مهمترین مشکل کشاورزان برای اینکه سطح کشت کلزا را افزایش دهند قطعی‌های برق است که با حل این مشکل میتوان سطح کشت را افزایش داد

پیش بینی میشود امسال بیش از ۲۵۰ تن دانه روغنی کلزا از زمین‌های کشاورزی برداشت شود.