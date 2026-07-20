به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، محدثی نژاد گفت: شعبه ۱۰۲ سیار بدوی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان بیرجند از رسیدگی به پرونده عرضه خارج از شبکه مرغ زنده به ارزش ۸۸ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و استعلام جهاد کشاورزی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان جزای نقدیدر حق دولت محکوم کرد.

به گفته محدثی نژاد، با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی استان پیرامون عرضه خارج از شبکه مرغ پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.