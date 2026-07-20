به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز آموزش عالی فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به مؤسسه امام خمینی از آغاز پذیرش دانشجوی بین‌الملل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خبر داد. این مرکز با ارائه آموزش به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، امکان تحصیل آنلاین را برای متقاضیان فراهم کرده است.

این مرکز آموزشی با تأکید بر جایگاه خود به‌عنوان مرجعی پیشرو و نوآور در حوزه علوم انسانی اسلامی، از تربیت و آماده‌سازی استاد و پژوهشگر، اعتبار علمی در سطح ملی و بین‌المللی و نیز شهریه پایین‌تر نسبت به دانشگاه‌های مشابه به‌عنوان بخشی از ویژگی‌های خود یاد کرده است.

در بخش آموزشی نیز، اعطای مدرک معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، امکان تحصیل آنلاین از طریق اینترنت و ارائه آموزش به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی از جمله مزیت‌های این مجموعه عنوان شده است.

در مقطع کارشناسی، رشته‌های «معارف اسلامی»، «معارف اسلامی و ادیان»، «معارف اسلامی و اخلاق»، «معارف اسلامی و کلام»، «معارف اسلامی و علوم قرآن» و «معارف اسلامی و علوم تربیتی» ارائه می‌شود.

همچنین در مقطع کارشناسی ارشد، رشته‌های «تاریخ تشیع»، «علم ادیان»، «فلسفه دین»، «تاریخ اسلام»، «علوم قرآن» و «اندیشه سیاسی در اسلام» برای داوطلبان بین‌الملل در نظر گرفته شده است

بر اساس اعلام این مرکز، مهلت ثبت‌نام تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ تعیین شده و ظرفیت پذیرش نیز محدود است.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و انجام مراحل ثبت‌نام می‌توانند از طریق شماره تماس ۰۹۳۷۷۶۰۹۱۴۷ و کانال‌های معرفی‌شده در تلگرام @ad_min_majazi و واتساپ @adminbaynoalmelal با مرکز در ارتباط باشند.