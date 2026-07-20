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همزمان با سالروز شهادت حضرت رقیه (س) همایش معنوی سه سالههای حسینی در حسینیه مسجد صاحبالزمان (عج) جزیره هرمز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسئول هیئت پیروان عترت رزمندگان اسلام در جزیره هرمز گفت: این مراسم با هدف آشنایی کودکان با فرهنگ عاشورا و ترویج معارف اهلبیت (ع) برپا شد.
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صدیقه پیل پایه افزود: در این مراسم مادران هرمزی به همراه کودکان خود که با سربندهای مزین به نام حضرت رقیه (س) آمده بودند، در غم سه ساله امام حسین (ع) عزاداری کردند.