به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسئول هیئت پیروان عترت رزمندگان اسلام در جزیره هرمز گفت: این مراسم با هدف آشنایی کودکان با فرهنگ عاشورا و ترویج معارف اهل‌بیت (ع) برپا شد.

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صدیقه پیل پایه افزود: در این مراسم مادران هرمزی به همراه کودکان خود که با سربند‌های مزین به نام حضرت رقیه (س) آمده بودند، در غم سه ساله امام حسین (ع) عزاداری کردند.