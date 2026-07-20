مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: تسریع در تعیین شهریه مدارس و مراکز غیردولتی با نظارت مستمر مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در نشست مجازی با مدیران و روسا و کارشناس مسئولان مدارس غیردولتی آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان گفت: تسریع در تعیین شهریه مدارس و مراکز غیردولتی با نظارت مستمر مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان ضروری است.

محمدرضا فرح بخش با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند تعیین شهریه مدارس و مراکز غیردولتی، از مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق خواست با حضور و نظارت مستمر، این موضوع را با جدیت پیگیری کنند تا از بروز مشکلات برای مؤسسان، خانواده‌ها و ادارات آموزش و پرورش در روز‌های آینده جلوگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت زمان‌بندی تعیین شهریه اظهار کرد: با توجه به اینکه برای ثبت اطلاعات در سامانه، سقف زمانی مشخصی تعیین شده است، هرگونه تعلل در انجام این فرآیند موجب انباشت پرونده‌ها در روز‌های پایانی و ایجاد مشکلات اجرایی می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان افزود: ممکن است برخی مؤسسان در سال نخست تمایلی به تکمیل فرآیند تعیین شهریه نداشته باشند، اما این موضوع نباید مانع اطلاع‌رسانی و پیگیری ادارات شود؛ چرا که در صورت بسته شدن سامانه، همین مؤسسان برای بازگشایی سامانه و تعیین تکلیف شهریه خود به ادارات مراجعه می‌کنند و این مسئله مشکلات متعددی در پرداخت اجاره، حقوق کارکنان و سایر هزینه‌های مدارس ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: مدیران و روسا باید گزارش‌های لحظه‌ای از روند بررسی پرونده‌ها دریافت کنند و بر عملکرد کارشناسان نظارت داشته باشند، چرا که گزارش پیشرفت کار به صورت ساعتی از سوی وزارت آموزش و پرورش رصد و اعلام می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان همچنین خواستار دقت در امتیازدهی و بررسی پیشنهاد‌های شهریه مدارس شد و گفت: امتیازدهی باید بر اساس شاخص‌های واقعی و امکانات موجود هر مدرسه انجام شود و از تعیین شهریه‌های غیرمنطقی و مغایر با شرایط آموزشی مناطق جلوگیری تا از بازگشت پرونده‌ها و افزایش حجم کار جلوگیری شود.