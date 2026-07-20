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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از افزایش ۱۵ درصدی کشف مواد مخدر در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در روزهای جنگ هم مبارزه با مواد مخدر با قدرت ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، امروز در جمع خبرنگاران، گفت: با وجود جنگ و همه فشارها، کشف انواع مواد مخدر در کشور ۳ درصد افزایش یافته و نکته شاخص اینکه بیش از ۹۳ درصد این کشفیات در حوزه انتصابی رقم خورده که در دهه اخیر بیسابقه است.
وی با تشریح عملیات ویژه «از مرز تا مرکز» در شرایط جنگی و پس از آن، افزود: همکاران ما با گسترش اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به کشف بالغ بر ۱۰۳ تن انواع مواد مخدر شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد نشان میدهد. از این مقدار، بیش از ۱۰ تن مواد صنعتی شیشه را شامل میشود.
وی به انهدام ۳۸۸ باند فعال قاچاق مواد مخدر اشاره و تصریح کرد: هشت نفر از قاچاقچیان اصلی که به صورت مسلحانه اقدام به جابجایی میکردند، در درگیری با مأموران به هلاکت رسیدند. همچنین ۲۳۰ قبضه سلاح مختلف و ۴۸۰۰ دستگاه خودروی عامل کشف و توقیف شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان را دستاوردی مهم خواند و ادامه داد: بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به سرمایه این شبکهها وارد شد که این مهم بخشی از اقدامات سال جاری در فضای حقیقی محسوب میشود.
سردار کاکاوند با اشاره به اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر در حوزه فضای مجازی اظهار کرد: همکاران ما با توجه به فعالیتهای مجرمانهای که بعضاً در بستر فضای مجازی و در حوزه مواد مخدر از سوی برخی کاربران انجام میشود، اقدامات گستردهای را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: آمار ارائهشده مربوط به مجموع عملکرد سال ۱۴۰۴ و چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ است که بر اساس آن، بیش از دو هزار صفحه متعلق به کاربران فعال در این حوزه مورد رصد و پایش قرار گرفت، بیش از دو تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد و همچنین ۴۱ باند فعال در حوزه فضای مجازی شناسایی و متلاشی شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اشاره به مأموریت بزرگ اربعین حسینی گفت: هر سال افتخار داریم در کنار سایر همکاران و همرزمان خود در مرزهای منتهی به عراق مستقر شویم و این مأموریت مهم را دنبال کنیم.
وی با تأکید بر افزایش حساسیتهای کشور عراق نسبت به جرائم مرتبط با مواد مخدر تصریح کرد: مجازاتهای پیشبینیشده در قوانین عراق، حتی برای مقادیر کم و جزئی مواد مخدر نیز سنگین است. همچنین برخی داروها و قرصهایی که در کشور ما مصرف و نگهداری آنها مجاز است، در جمهوری عراق ممنوع بوده و برای همراه داشتن آنها مجازات تعیین شده است و در صورت کشف این اقلام، برای فرد پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی عراق تحویل داده خواهد شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا گفت: واقعیت این است که اکثر زائران این موارد را رعایت می کنند اما دغدغه اصلی ما حفظ امنیت و آرامش زائران عزیز است و نمیخواهیم حتی یک نفر از هموطنان با همراه داشتن حتی یک عدد قرص، در آن سوی مرزها گرفتار مجازاتهای پیشبینیشده کشور عراق شود.
وی افزود: به همین منظور، همکاران ما اقدامات گستردهای را در حوزه آگاهیبخشی به زائران انجام دادهاند که از جمله آن میتوان به ارسال پیامک، تولید و انتشار کلیپ، انیمیشن، موشنگرافی و بهرهگیری از سایر ظرفیتهای اطلاعرسانی برای افزایش آگاهی عمومی اشاره کرد تا این اقدامات در پیشگیری از بروز مشکلات برای زائران اثرگذار باشد.
سردار کاکاوند از تقویت تعاملات پلیسی میان ایران و عراق در آستانه اربعین خبر داد و گفت: همکاریهای مشترک امسال نسبت به سال گذشته با جدیت بیشتری دنبال شده است.
وی ادامه داد: تاکنون دو نشست مشترک برگزار شده که یک نشست کارشناسی در مرز و نشست دیگر در سطح رؤسای پلیس دو کشور در بغداد بوده است. همچنین دیداری با سرپرست وزارت کشور جمهوری عراق انجام شد که در آن، موضوعات مرتبط با اربعین و تسهیل مأموریتها مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا گفت: امیدواریم با این همکاریهای مشترک، زمینهساز برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین و جلوگیری از گرفتار شدن حتی یک زائر ایرانی در آن سوی مرزها باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از داروها برای در کشور عراق جرم محسوب می شود اما برخی از بیماران برای درمان مجبور به استفاده از آن در ایام اربعین هستند گفت : بیمارانی که نیازمند استفاده از داروهای خاص هستند برای بردن داروهای ممنوعه به عراق از پزشکان سازمان حج و زیارت نامه دریافت کنند .