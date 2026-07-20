پخش زنده
امروز: -
بدری نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس، در راستای تقویت زیرساخت های شهر توریستی سرعین، از آسفالت مسیر سوم این شهر، از روستای تاریخی کنزق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل صدیف بدری نماینده مردم شهرستانهای اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: عملیات بهسازی و آسفالت روستای کنزق تا سهراه سرعین که سالها مطالبه جدی اهالی منطقه بود، با اعتبار ۲۰ میلیاردتومانی از محل اعتبارات ملی و قیر رایگان آغاز شده است.
وی اظهار کرد: اجرای بهسازی و آسفالت روستای کنزق تا سهراه سرعین از مسیر اردوگاه مقدس اردبیل، چندین سال بود که مطالبه جدی اهالی روستای کنزق و شهرستان سرعین محسوب میشد.
نماینده مردم شهرستانهای اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: خوشبختانه این پروژه از محل اعتبارات ملی و قیر رایگان توسط راهداری استان در دستور کار قرار گرفته است چندین سال زیرسازی و اجرای ایمنی آن شروع شده و امسال عملیات روکش آسفالت نیز انجام میشود.
صدیف بدری افزود: این پروژه بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان هزینه اجرایی دارد که از محل اعتبارات ملی و قیر رایگان تأمین اعتبار شده است و این اقدام در راستای رفع دغدغههای اهالی منطقه صورتگرفته است.
وی تأکید کرد: این پروژه برای تسهیل تردد روستاییان و توسعه زیرساختهای ارتباطی منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است و امیدواریم با تخصیص بهموقع اعتبارات، هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد و رضایت اهالی را به همراه داشته باشد.