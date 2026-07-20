پخش زنده
امروز: -
پخش برنامههای شبکه کودک از ساعت ۲۲ به ۲۴ افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این اقدام با هدف ایجاد سرگرمی، نشاط و آسایش برای کودکان به ویژه کودکان جنوب کشور انجام شده است.
مجموعه «اسباب زحمت» به کارگردانی سعید آقاخانی پس از ماه صفر دوباره از ابتدا از شبکه یک پخش میشود.
این مجموعه که پس از پخش ۹ قسمت به دلیل جنگ تحمیلی سوم متوقف شده بود، قصه چند کارگر باربری است که هر بار با ورود به خانهها و مکانهای مختلف درگیر اتفاقاتی غیرمنتظره میشوند.
«کارآگاه و کلاهبردار» هر شب ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو پخش میشود.
این مجموعه، محصول ژاپن، داستان تلاشهای پلیس برای شناسایی و برخورد با یک شبکه کلاهبرداری است.
شبکه مستند حشرات شگفت انگیز را امروز ساعت ۱۱ پخش میکند.
این فیلم درباره رژیم غذایی، زیستگاه و تواناییهای حشرات است.