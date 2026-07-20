مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز با استفاده از تسهیلات اشتغال زایی زمینه اشتغال ۸۰ نفر را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، خانم نوری زاده گفت: ابتدا با دریافت ۱۵ میلیون تومان تسهیلات از کمیته امداد حیاط منزل پدری را به کارگاه خیاطی تبدیل کردم و بعد از مدتی دوباره با دریافت تسهیلات اشتغال زایی توانستم با راهاندازی کارگاه خیاطی مجزا زمینه اشتغال ۸۰ نفر را فراهم کند که تعدادی از آنها از سوی کمیته امداد معرفی شدهاند.
وی گفت: در صورت دریافت تسهیلات میتوانم با راهاندازی یک کارگاه دیگر ۸۰ نفر دیگر را نیز مشغول به کار کنم.