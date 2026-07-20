به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهردار اصفهان گفت: این پویش با هدف با هدف جذب نیرو‌های داوطلب برای خذمت به زائران اربعین حسینی در نجف و کربلا راه‌اندازی شده است.

علی قاسم‌زاده افزود:علاقه‌مندان می‌توانند در بخش‌های مختلف از جمله نظافت معابر، خدمات عمومی و حوزه‌های تخصصی متناسب با توانمندی خود، در خدمت مواکب اربعین باشند.

گفتنی است، ثبت‌نام این پویش از طریق پایگاه اینترنتی http://Moukebisf.ir انجام می‌شود.