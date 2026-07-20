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پویش نذر حسین (ع) برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی در اصفهان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهردار اصفهان گفت: این پویش با هدف با هدف جذب نیروهای داوطلب برای خذمت به زائران اربعین حسینی در نجف و کربلا راهاندازی شده است.
علی قاسمزاده افزود:علاقهمندان میتوانند در بخشهای مختلف از جمله نظافت معابر، خدمات عمومی و حوزههای تخصصی متناسب با توانمندی خود، در خدمت مواکب اربعین باشند.
گفتنی است، ثبتنام این پویش از طریق پایگاه اینترنتی http://Moukebisf.ir انجام میشود.