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میدان داری مردم استان همدان در سنگر ولایت و مقاومت به ایستگاه ۱۴۱ رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، مردم ولایی و انقلابی استان همدان در ۱۴۱ مین شب حضور پرشور در خیابانها، برای خونخواهی امام شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح همچنان با صلابت ایستادهاند.
در این عهد و قرار ایستادگی مردم ولایی و جان فدای شهرستان خرم آباد پیام خونخواهی قائد شهید امت و ایستادن پای وطن، حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را از میدانهای شهر به جهانیان مخابره کردند.