میدان داری مردم استان همدان در سنگر ولایت و مقاومت به ایستگاه ۱۴۱ رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، مردم ولایی و انقلابی استان همدان در ۱۴۱ مین شب حضور پرشور در خیابان‌ها، برای خونخواهی امام شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از نیرو‌های مسلح همچنان با صلابت ایستاده‌اند.

در این عهد و قرار ایستادگی مردم ولایی و جان فدای شهرستان خرم آباد پیام خونخواهی قائد شهید امت و ایستادن پای وطن، حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را از میدان‌های شهر به جهانیان مخابره کردند.