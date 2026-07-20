گیلمار هنرمند کاریکاتوریست برزیلی، اثری از اقتدار تیم ملی اسپانیا در مقابل ترامپ که پیش از این نسبت به مواضع اسپانیا در حمایت از ایران انتقاد کرده بود، منتشر کرد.

کاریکاتوریست برزیلی به قهرمانی اسپانیا و حقارت ترامپ واکنش نشان داد

کاریکاتوریست برزیلی به قهرمانی اسپانیا و حقارت ترامپ واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گیلمار فراگا هنرمند کاریکاتوریست برزیلی، دقایقی پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، کارتونی جدید منتشر کرد.

در این اثر کارتونی، لامین یامال با پرچم فلسطین در دست با قدی بلندتر از ترامپ، در حال گرفتن جام از دستان اوست در حالی که اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در شمایل سگی کنار ترامپ کوتاه قد قرار گرفته است.

قبل از این نیز، گیلمار اثری از یامال ترسیم کرده بود که در آن، این بازیکن اسپانیایی پرچم فلسطین را در دست گرفته است که برگرفته از تصویری واقعی از لامین یامال بود که پرچم فلسطین را برافراشته بود.