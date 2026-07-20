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حسین عزتی کشتیگیر شهرستان بهارستان، با نمایشی مقتدرانه در مسابقات اوپن کشتی آزاد جوانان استان تهران، موفق شد عنوان قهرمانی در وزن ۷۰ کیلوگرم را از آن خود کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام اداره ورزش و جوانان شهرستان بهارستان حسین عزتی، کشتیگیر مستعد این شهرستان، با نمایش فنی و مقتدرانه موفق شد عنوان قهرمانی وزن ۷۰ کیلوگرم مسابقات اوپن کشتی آزاد جوانان استان تهران را از آن خود کند.
این رقابتها با حضور برترین کشتیگیران جوان استان تهران برگزار شد و عزتی با هدایت مسلم درختی، مربی پرافتخار و قهرمانساز شهرستان بهارستان، بر سکوی نخست این وزن ایستاد.
کسب این عنوان، بار دیگر ظرفیت بالای کشتی شهرستان بهارستان در پرورش استعدادهای جوان را به نمایش گذاشت