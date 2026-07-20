به گفته مدیرکل دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مطالعات نشان می‌دهد، مدیریت حوزه‌های آبخیز بالادست تالاب‌ها می‌تواند فرسایش را بین ۳۰ تا ۷۰ درصد و گردوغبار را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید نوری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست، با بیان اینکه حدود ۱۲۵ میلیون هکتار از اراضی کشور تحت تاثیر فرسایش آبی و بادی قرار دارند، افزود: از این میزان، حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون هکتار مربوط به حوزه‌های آبخیز بالادست تالاب‌هاست و به همین دلیل، مدیریت این مناطق نقش بسیار مهمی در جلوگیری از تخریب تالاب‌ها دارد.

مدیرکل دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تصریح کرد: اگر اقدامات آبخیزداری و آبخوان‌داری در کنار توجه به حق‌آبه تالاب‌ها انجام نشود، تالاب‌ها به سمت کاهش کیفیت آب، افت دبی، کاهش تنوع زیستی، تشدید فرسایش و رسوب‌گذاری و در نهایت تبدیل شدن به کانون‌های گرد و غبار حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به نتایج مطالعات انجام‌شده در کشور و جهان گفت: مدیریت حوزه‌های آبخیز بالادست تالاب‌ها می‌تواند در کاهش فرسایش بین ۳۰ تا ۷۰ درصد و در کاهش گرد و غبار بین ۳۰ تا ۵۰ درصد اثرگذار باشد. به گفته وی، در برخی تالاب‌ها مانند تالاب انزلی نیز برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد رسوبات تالاب با مدیریت حوزه‌های آبخیز بالادست قابل کنترل است.

مدیرکل دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی ادامه داد: در تالاب انزلی حدود ۴۰ درصد حوزه آبخیز مطالعات تفصیلی دارد و نزدیک به ۲۵ درصد نیز عملیات آبخیزداری در آن اجرا شده است. برآوردها نشان می‌دهد این اقدامات تاکنون توانسته بخشی از رسوبات ورودی را مدیریت کند، اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب، باید هم‌زمان با اقدامات آبخیزداری، سایر عوامل تخریب مانند چرای مفرط، تخریب پوشش گیاهی و کمبود اعتبارات نیز مدیریت شود.