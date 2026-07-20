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پایان تیر آخرین فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان املاک اجارهای در استان چهارمحال و بختیاری است.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیرکل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری افزود: صاحبان املاک اجارهای وظفند با ارائه اظهارنامه از میزان دریافت اجاره به اداره کل امور مالیاتی استان در این مدت از معافیتهای قانونی نیز استفاده کنند.
گنجی همچنین از حمایتهای مالیاتی دولت از بازنشستگان و اشخاصی که درآمدی جز درآمد اجارهای ندارند خبر داد.
وی گفت: این افراد میتوانند با ارائه اظهارنامه مالیاتی املاک اجارهای میتوانند از معافیت مالیاتی ماده ۵۷ بهرهمند شوند.