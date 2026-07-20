به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دفتر نهاد امامت جمعه کیش، اعلام کرد: مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها) و یادبود شهیده سیده زهرا محمدی گلپایگانی، نوه خردسال رهبر شهید انقلاب، امشب از ساعت ۲۱:۳۰ در میدان ساحل کیش برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در این مراسم سخنرانی و مجتبی عابدینی نیز در این مراسم مداحی می کند.

دفتر نهاد امامت جمعه کیش، از قشرهای مختلف مردم و خانواده‌های معظم شهدا برای شرکت در مراسم عزاداری دعوت کرد.