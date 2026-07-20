به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر تیراندازی در نزدیکی مسجد جامع شهرستان میرجاوه سریعا ماموران انتظامی در محل حاضر که در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد افرادی مسلح و ناشناس، به سوی مولوی "محمد انور ریگی"، امام جمعه آن شهرستان با اسلحه گرم شلیک و بلافاصله از محل متواری که متاسفانه به علت شدت جراحات وارده منجر به شهادت ایشان گردید.

سردار اسحاقی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستاننیز در این خصوص دستور پیگیری ویژه‌ای صادر کرد و تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس استان به محل حادثه اعزام و اقدامات اولیه جهت شناسایی و دستگیری عوامل این اقدام آغاز شده است که نتیجه آن متعاقبا اعلام خواهد شد.