در ادامه پویش به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم؛ پنج محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان اصفهان، اعضای شعبه ۴۵ شورای حل اختلاف استان اصفهان با تکیه بر فرهنگ غنی ایثار و گذشت، موفق به گرفتن رضایت اولیای دم در پنج پرونده قصاص نفس شدند.

بنابر اعلام همزمان با ایام ترویج فرهنگ حسینی و در ادامه پویش معنوی و انسان‌دوستانه «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم»، اعضای شعبه ۴۵ شورای حل اختلاف استان اصفهان موفق به گرفتن رضایت اولیای دم در پنج پرونده قصاص نفس شدند.

این اقدام ارزشمند که در سایه تأسی به سیره حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و روحیه بزرگ منشانه خانواده‌های شاکی محقق شد، علاوه بر رهایی محکومان از مجازات، فرصت بازگشت دوباره آنان به آغوش خانواده و جامعه را فراهم کرد.