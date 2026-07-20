تعطیلی اصناف و مجتمع‌های تجاری مشهد در ساعات اوج بار مصرف برق / اصناف ملزم به تعطیل کردن از ساعت ۱۴ تا ۱۷ هر روز شدند.

اتاق اصناف مشهد به تمامی اصناف در سراسر مشهداعلام کرد: در راستای حفظ پایداری شبکه برق و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی به زیرساخت‌های برقی، تمامی واحد‌های صنفی ملزم به تعطیل کردن از ساعت ۱۴ تا ۱۷ هستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

در نامه اتاق اصناف مشهد به روسای اتحادیه سراسر مشهد آمده است:

پیرو گزارش‌های واصله مبنی بر بروز نوسانات و مشکلات فنی در شبکه توزیع برق و در راستای حفظ پایداری شبکه و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی به زیرساخت‌های برقی و تجهیزات واحد‌های صنفی، به اطلاع می‌رساند، اتحادیه‌های صنفی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تمامی واحد‌های صنفی مربوطه تا اطلاع ثانوی ساعت کاری خود را با محدودیت زیر تنظیم کنند:

ساعات تعطیلی الزامی: از ساعت ۱۴ الی ۱۷

لذا مقتضی است مراتب برای رعایت دقیق به تمامی واحد‌های صنفی و کسبه تحت پوشش ابلاغ شود.

بدیهی است همکاری در این بازه زمانی، ضمن کمک به پایداری شبکه توزیع برق، مانع از خسارات احتمالی به تجهیزات سرمایشی و اداری خواهد شد