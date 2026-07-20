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استاندار قم از اصناف استان خواست برای حفظ پایداری شبکه برق، در ساعات اوج مصرف با مدیریت مصرف انرژی همکاری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در جلسه قرارگاه بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند مصرف برق، گفت: با توجه به پیشبینی افزایش بیسابقه دما طی دو هفته آینده، مدیریت مصرف در ساعات اوج بار یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
اکبر بهنامجو با اشاره به ناترازی حدود ۳۰۰ مگاواتی برق استان در سال گذشته افزود: با توجه به مصرف بالای برق در بخشهای خانگی، کشاورزی و صنعتی، رعایت الگوی مصرف بیش از گذشته ضروری است.
وی از اصناف استان خواست برای جلوگیری از اعمال محدودیتها و حفظ پایداری شبکه برق، از ساعت ۱۳ تا ۱۷ فعالیت واحدهای صنفی را متوقف کرده و تجهیزات برقی غیرضروری را خاموش کنند.
استاندار قم همچنین تأکید کرد: همراهی اصناف و شهروندان نقش مهمی در عبور از پیک مصرف و جلوگیری از قطعی برق خواهد داشت.