دوره آموزشی کاربرد هوش مصنوعی در صنایع با هدف آشنایی مدیران صنایع و مسئولان کنترل کیفیت با ظرفیت‌ها، کاربرد‌ها و الزامات استفاده از این فناوری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون استانداردسازی و آموزش اداره‌کل استاندارد استان گیلان گفت: هوش مصنوعی دیگر تنها یک مزیت رقابتی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ و ارتقای جایگاه صنایع و سازمان‌ها در فضای رقابتی امروز محسوب می‌شود.

علیرضا نیک‌کار افزود: بهره‌گیری از این فناوری می‌تواند به افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌ها، تسریع تصمیم‌گیری‌ها و توسعه نوآوری در صنایع کمک کند، اما استفاده مؤثر از آن به فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب، ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی، فرهنگ‌سازی و تدوین چارچوب‌های لازم نیاز دارد.

منیره حسینی صیادنورد مدرس دوره در این نشست آموزشی، شرکت‌کنندگان را با موضوعاتی مانند کاربرد هوش مصنوعی در کنترل کیفیت، نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه، بهینه‌سازی زنجیره تأمین، استفاده از هوش مصنوعی مولد برای افزایش بهره‌وری مدیران، تحلیل داده‌های مالی و فروش، طراحی سامانه‌های هوش مصنوعی سازمانی با تأکید بر امنیت اطلاعات و مراحل اجرای طرح‌های هوش مصنوعی آشنا کرد.

در پایان این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان با طرح پرسش‌ها و دیدگاه‌های تخصصی خود، درخصوص فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی در صنایع تبادل نظر کردند.

این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش تخصصی مدیران صنایع، توسعه فرهنگ نوآوری و ترویج استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه تولید و کنترل کیفیت در سالن اجتماعات اداره کل استاندارد گیلان برگزار شد.