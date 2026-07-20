باغداران منطقه سرجوب در خط دوم حصار کرج می‌گویند با وجود ثبت حق‌آبه این باغ‌ها در اسناد مالکیت و سابقه تاریخی آن از دوران امیرکبیر، از ابتدای امسال جریان آب به باغ‌ها قطع شده و ادامه این وضعیت، صد‌ها اصله درخت را در معرض خشک شدن قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، باغ‌های منطقه سرجوب در خط دوم حصار کرج که از قدیمی‌ترین باغ‌های این منطقه به شمار می‌روند، این روز‌ها با کمبود آب و خطر خشک شدن درختان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. باغدارانی که سال‌ها بر اساس حق‌آبه تاریخی خود به کشت و تولید پرداخته‌اند، می‌گویند از ابتدای امسال آب به باغ‌هایشان نرسیده و ادامه این روند، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به باغ‌ها وارد خواهد کرد.

به گفته باغداران، حق‌آبه این اراضی از گذشته‌های دور و از دوران امیرکبیر برقرار بوده و این حق همچنان در اسناد رسمی مالکیت باغ‌ها نیز قید شده است. با این حال، آنها معتقدند قطع جریان آب، علاوه بر تهدید معیشت خانوار‌های باغدار، سرمایه چندین نسل را نیز در معرض نابودی قرار داده است.

باغداران می‌گویند احیای یک باغ سال‌ها زمان، هزینه و مراقبت نیاز دارد و خشک شدن درختان تنها به معنای از بین رفتن محصول یک سال نیست، بلکه نابودی سرمایه‌ای است که طی دهه‌ها شکل گرفته است.

حفظ باغ‌های قدیمی کرج، علاوه بر اهمیت اقتصادی، نقش مهمی در حفظ محیط‌زیست، کاهش آلودگی هوا و صیانت از هویت باغداری این شهرستان دارد و رسیدگی به مطالبات قانونی باغداران و تعیین تکلیف حق‌آبه این اراضی، می‌تواند از گسترش خسارت‌ها و خشک شدن بیشتر درختان جلوگیری کند.

باغداران سرجوب امیدوارند با ورود و تصمیم‌گیری سریع دستگاه‌های مسئول، جریان آب دوباره به این باغ‌ها بازگردد؛ چرا که به گفته آنان، هر روز تأخیر در تأمین حق‌آبه، به معنای از دست رفتن بخشی دیگر از این میراث ارزشمند کشاورزی است.