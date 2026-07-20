\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0645\u062f\u0627\u0646\u00a0\u060c \u0647\u0645\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0627 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0642\u062a\u062f\u0627\u0631\u060c \u0648\u062d\u062f\u062a \u0648 \u063a\u06cc\u0631\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0634\u0646\u062f\n