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تفاهمنامه همکاری مشترک میان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با هدف توسعه همکاریهای فنی، مهندسی، آزمایشگاهی و پژوهشی، ارتقای کیفیت طرحهای عمرانی و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک در حوزههای زمینشناسی، ژئوتکنیک و اکتشافات معدنی، آموزش و توانمند سازی، امضا شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در این مراسم گفت: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به عنوان بازوی تخصصی و حاکمیتی دولت و وزارت راه و شهرسازی، همواره تلاش کرده است با ارائه خدمات مبتنی بر استانداردهای ملی و بینالمللی، نقش مؤثری در تضمین کیفیت طرحهای عمرانی، صیانت از سرمایههای ملی و ارتقای ایمنی زیرساختهای کشور ایفا کند.
وی با اشاره به توسعه همکاریهای بینسازمانی ادامهداد: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تاکنون تفاهمنامههای متعددی با دستگاههای اجرایی و نهادهای تخصصی کشور منعقد کرده است و همکاری با سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی نیز به دلیل همافزایی ظرفیتهای تخصصی دو مجموعه، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
کیانپور افزود: بهروزرسانی و مبادله این تفاهمنامه، زمینه بهرهگیری از توانمندیهای مشترک دو مجموعه را در اجرای مطالعات ژئوتکنیک، حفاری، آزمایشهای مهندسی خاک، سنگ و مقاومت مصالح، توسعه خدمات آزمایشگاهی، استفاده از فناوریهای نوین ژئوفیزی (GPR) و روشهای ژئوالکتریک، اجرای پروژههای مشترک پژوهشی و فنی، تبادل اطلاعات تخصصی و برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تأکید کرد: این تفاهمنامه علاوه بر ارتقای همکاریهای علمی و فنی، فرصت مناسبی برای توسعه بازار خدمات تخصصی شرکت در حوزههای زمینشناسی، ژئوتکنیک، اکتشافات معدنی و پروژههای ملی فراهم میسازد و میتواند به ارائه خدمات یکپارچهتر و تخصصیتر به دستگاههای اجرایی و کارفرمایان و بخش خصوصی فعال در حوزه معادن کشور منجر شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای مفاد این تفاهمنامه و استفاده از ظرفیتهای علمی، فنی و اجرایی دو سازمان، زمینه ارتقای کیفیت مطالعات، افزایش بهرهوری پروژههای عمرانی، توسعه خدمات مهندسی و گسترش همکاریهای تخصصی در حوزههای زمینشناسی مهندسی و اکتشافات معدنی بیش از پیش فراهم شود.
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و سازمان زمینشناسی تفاهمنامه همکاری امضا کردند
در ادامه، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور تأکید کرد: حفظ حاکمیت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، صیانت از سرمایه ملی و تضمین کیفیت پروژههای عمرانی کشور است.
سیدمحمود فاطمیعقدا افزود: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک یکی از سرمایههای ارزشمند و کمنظیر نظام فنی و اجرائی کشور است که طی بیش از ۷۰ سال خدمت، نقش مؤثری در تضمین کیفیت پروژههای زیربنایی، حفظ سرمایههای ملی و افزایش ایمنی طرحهای عمرانی ایفا کرده است.
وی با بیان اینکه این شرکت در سالهای اخیر مسیر رشد و تحول چشمگیری را طی کرده است، حفظ و ارتقاء جایگاه حاکمیتی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک را اقدامی راهبردی دانست و تصریح کرد: این مجموعه به دلیل مأموریتهای حاکمیتی خود باید در بدنه دولت حفظ و جایگاه نظارتی آن ارتقاء یابد و بیش از پیش حمایت شود؛ زیرا پایش کیفیت و انجام آزمایشهای فنی و مهندسی مطابق استانداردها و ضوابط فنی هزینه نیست، بلکه سرمایهای ملی برای حفظ کیفیت، ایمنی و صیانت از سرمایههای ملی به شمار میرود.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ادامهداد: سازمان زمینشناسی و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در حوزههایی همچون انجام مطالعات ژئوتکنیک، زمینشناسی مهندسی، پهنهبندی و کاهش مخاطرات طبیعی، اکتشافات معدنی و ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی و آموزش و توانمندسازی مهندسان و ذینفعان، ظرفیتهای مشترک و مکمل فراوانی دارند و تفاهمنامه جدید نیز با هدف بهروزرسانی، تعمیق و گسترش این همکاریها منعقد شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای منحصربهفرد دو سازمان میتواند زمینه ارتقای کیفیت خدمات تخصصی، افزایش دقت مطالعات فنی و تسریع در اجرای پروژههای ملی را فراهم کند.