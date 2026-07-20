رئیس پلیس راه مازندران از انسداد کامل محور هراز از صبح امروز به‌منظور اجرای عملیات لق‌گیری و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران از انسداد کامل محور هراز از صبح امروز به‌منظور اجرای عملیات لق‌گیری و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار خبر داد و گفت: این محدودیت تا پایان روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه، روزانه از ساعت ۸ تا ۱۷ اعمال می‌شود.

سرهنگ هادی عبادی گفت: محور هراز از صبح امروز دوشنبه ۲۹ تیر برای اجرای عملیات ایمن‌سازی و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار به‌صورت کامل مسدود شده است.

رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه این عملیات با هدف ارتقای ایمنی و کاهش خطرات ناشی از ریزش سنگ انجام می‌شود، از رانندگان خواست برای سفر به استان مازندران و یا خروج از آن، از محور‌های جایگزین کندوان و سوادکوه استفاده کنند.

سرهنگ عبادی تأکید کرد: پس از پایان عملیات و در صورت مناسب بودن شرایط، جاده هراز در پایان ساعت کاری هر روز بازگشایی و تردد در آن از سر گرفته خواهد شد.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

برابر آمار، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دستگاه خودرو در محور‌های مازندران تردد دارند که ۱۱ درصد از این تردد‌ها در محور‌های اصلی و بقیه درون شهری است. مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود سه هزار کیلومتر از آن جاده اصلی و بقیه محور روستایی است.

هراز، کندوان، سوادکوه، کیاسر، کناره و جاده گلوگاه ۶ محور اصلی مازندران است که این استان را به استان‌های تهران، البرز، سمنان، گیلان و گلستان متصل می‌کند.

مسافران و رانندگان می‌توانند جهت آگاهی از آخرین وضعیت راه‌ها، انسداد‌ها یا محدودیت‌های احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه کرده و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند.