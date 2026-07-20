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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

سازمان هواشناسی از کاهش میزان دمای هوا تا دو روز آینده خبر داده است و برای شمال و شمال‌شرق بارش پراکنده و وزش باد پیش‌بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹- ۰۹:۴۰
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برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، هواشناسی ، دمای هوا
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