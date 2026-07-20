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باافزایش غلظت آلاینده ها، کیفیت هوا در منطقه کردآباد و قهاب اصفهان در وضعیت قرمز آلودگی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه پایش فعال با میانگین ۹۴ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست شاخص هوای این کلانشهر در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان ۸۸، پارک زمزم ۶۲، خیابان پروین اعتصامی ۹۵، دانشگاه صنعتی و کاوه ۸۹، رهنان ۹۷، سپاهانشهر ۷۱، فرشادی ۷۴، فیض ۹۰، میرزا طاهر ۸۸ و ولدان ۹۸ AQI در وضعیت قابل قبول است.
همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه کردآباد با ۱۶۶ و ایستگاه محور شرق اصفهان (قهاب) با ۱۵۶ AQI وضعیت ناسالم برای عموم افراد جامعه و زینبیه با ۱۱۳ AQI ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که شرایط غبارآلودی هوا همچنان در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان تا پنج روز آینده ادامه دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.