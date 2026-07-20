در نشست مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی، راهکارهای تکمیل طرح های درمانی، توسعه زیرساخت‌های سلامت و افزایش بهره‌مندی مردم از خدمات بهداشتی و درمانی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست مشترک حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان و رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با اعضای مجمع خیرین سلامت استان، با محوریت تقویت مشارکت‌های مردمی برای توسعه زیرساخت‌های سلامت و ارتقای خدمات درمانی در استان برگزار شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات استاندار آذربایجان‌غربی در حوزه سلامت و با تأکید بر جایگاه والای خدمت به مردم و کمک به بیماران، اظهار داشت: فعالیت خیرین سلامت مصداقی از باقیات‌الصالحات بوده و تقویت فرهنگ نیکوکاری و همدلی در جامعه ضروری است.

خیرین سلامت نیز به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و دغدغه‌های خود در زمینه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی، تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و گسترش خدمات سلامت در مناطق کمتر برخوردار پرداخته و بر تداوم همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای رفع نیاز‌های حوزه سلامت تأکید کردند.

در پایان این نشست بر تداوم تعامل میان مجمع خیرین سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت استان برای تکمیل پروژه‌های درمانی، توسعه زیرساخت‌های سلامت و افزایش بهره‌مندی مردم آذربایجان‌غربی از خدمات بهداشتی و درمانی تأکید شد.