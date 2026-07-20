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منابع طبیعی خراسان رضوی با توجه به افزایش دمای هوا و خشکشدن پوشش گیاهی نسبت به تشدید خطر وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی استان هشدار داد.
علی شکاری از شهروندان، گردشگران، دامداران و بهرهبرداران خواست از روشنکردن آتش در جنگلها و مراتع خودداری کنند.
وی اظهار کرد: در روزهای گرم سال، علفها و گیاهان خشکشده همانند مواد قابل اشتعال عمل کرده و رهاکردن تهسیگار، روشنکردن آتش برای تهیه غذا، سوزاندن بقایای گیاهی و حتی باقیگذاشتن زغال نیمهافروخته میتواند در مدت کوتاهی بخش وسیعی از مراتع و جنگلها را درگیر حریق کند