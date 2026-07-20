منابع طبیعی خراسان رضوی با توجه به افزایش دمای هوا و خشک‌شدن پوشش گیاهی نسبت به تشدید خطر وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان هشدار داد.

گفت: افزایش محسوس دمای هوا، کاهش رطوبت پوشش گیاهی و وزش باد شرایطی را فراهم کرده است که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند به وقوع آتش‌سوزی گسترده و خسارت‌های جبران‌ناپذیر در عرصه‌های طبیعی استان منجر شود.

علی شکاری از شهروندان، گردشگران، دامداران و بهره‌برداران خواست از روشن‌کردن آتش در جنگل‌ها و مراتع خودداری کنند.

وی اظهار کرد: در روز‌های گرم سال، علف‌ها و گیاهان خشک‌شده همانند مواد قابل اشتعال عمل کرده و رهاکردن ته‌سیگار، روشن‌کردن آتش برای تهیه غذا، سوزاندن بقایای گیاهی و حتی باقی‌گذاشتن زغال نیمه‌افروخته می‌تواند در مدت کوتاهی بخش وسیعی از مراتع و جنگل‌ها را درگیر حریق کند