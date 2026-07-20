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تمدن غربی و این بارکج به منزل نخواهد رسید و فرهنگ حق و منطق صحیح اسلام بر همه اینها فائق میآید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ چهره واقعی غرب تا همین چندی قبل در پشت بیان کسانی پنهان شده بود که مفاهیمی مثل حقوق بشر و آزادی اطلاعات را به گروگان گرفته بودند.
سران غرب با ظاهرهای اتوکشیده از حقوق بین الملل میگفتند، اما در باطن سرکردههای نسل کشی بودند.
غربیها با ریاکاری و معیارهای دوگانه تمدن غرب را برای افکار عمومی ایران تبلیغ میکردند، اما جنگ تحمیلی سوم ماهیت آنان را به خوبی نمایش داد.
حالا واقعیت برای همه مشخص شده حتی برای قشر خاکستری و چهره اصلی تمدن غرب را آشکار ساخت.