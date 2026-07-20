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آزمایشگاه فرآوردههای نفتی خراسان جنوبی با مجوز رسمی آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: با پیگیریهای مستمر، تأمین نیروی انسانی متخصص، تکمیل زیرساختهای فنی و رفع نواقص موجود، مجوز رسمی فعالیت آزمایشگاه فرآوردههای نفتی صادر شد و همزمان با آغاز فعالیت رسمی آن، نخستین نتیجه آزمون فرآوردههای نفتی در تیرماه سال جاری صادر شد.
بذری افزود: با توجه به اهمیت راهبردی خراسان جنوبی بهعنوان یکی از محورهای ترانزیت فرآوردههای نفتی و همجواری با مرزهای شرقی کشور، راهاندازی آزمایشگاه تخصصی فرآوردههای نفتی از اولویتهای اداره کل استاندارد خراسان جنوبی در سال جاری بود.
وی گفت: با تأمین کارشناس متخصص، تجهیز و تکمیل امکانات آزمایشگاهی و رفع نواقص فنی، تمامی الزامات و شاخصهای مورد نیاز سازمان ملی استاندارد ایران برای اخذ مجوز فعالیت فراهم شد و پس از انجام ارزیابیهای تخصصی، مجوز رسمی فعالیت این آزمایشگاه صادر شد.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با بیان اینکه فعالیت این آزمایشگاه نقش مهمی در توسعه زیرساختهای کنترل کیفیت استان دارد، گفت: پیش از راهاندازی این مرکز، نمونههای فرآوردههای نفتی برای انجام آزمون به آزمایشگاههای سایر استانها ارسال میشد که این موضوع علاوه بر افزایش زمان پاسخگویی، هزینههای مضاعفی را نیز برای صاحبان کالا و فعالان اقتصادی به همراه داشت.
بذری افزود: همزمان با توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی، فرآیند بررسی پروندههای مرتبط با فرآوردههای نفتی نیز در داخل خراسان جنوبی انجام میشود که این اقدام ضمن کاهش زمان رسیدگی، موجب تسریع در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و افزایش دقت در تصمیمگیریهای تخصصی خواهد شد.