مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، گفت: امسال از دارایی‌های دیجیتال در حوزه تأمین مالی طرح‌های ساختمانی و توسعه‌ای کیش استفاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید معین هاشمی از تدوین برنامه راهبردی پنج‌ساله شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش و رونمایی از سکوی دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های امسال خبر داد.

او افزود: امسال فعالیت‌های شرکت با تدوین برنامه راهبردی پنج‌ساله آغاز شده و اقدامات و طرح‌ها براساس سند راهبردی دنبال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش با اشاره به ضرورت استفاده از ابزار‌های نوین مالی برای توسعه سرمایه‌گذاری در کیش، افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های امسال، اجرای طرح دارایی‌های دیجیتال به عنوان روشی نوین برای تأمین مالی طرح‌های ساختمانی و توسعه‌ای است که می‌تواند زمینه هدایت سرمایه‌ها به سمت طرح‌های مولد و توسعه‌ای را فراهم کند.

هاشمی، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید تأمین مالی، ورود به حوزه دارایی‌های دیجیتال از اولویت‌های شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش است و سکو‌های تخصصی طرح نیز به‌زودی رونمایی و وارد مرحله بهره‌برداری خواهد شد.