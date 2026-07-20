فرمانده انتظامی رودبار جنوب گفت: با اقدامات گسترده پلیسی، گروگان‌گیران عرصه را بر خود تنگ دیده و ضمن رها کردن فرد ربوده شده، متواری شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، فرمانده انتظامی رودبار جنوب گفت: بعد از وقوع یک مورد آدم‌ربایی در این شهرستان، بلافاصله اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی ویژه جهت شناسایی و رهایی گروگان، در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ "نجارزاده" افزود: با اقدامات گسترده پلیسی، گروگان‌گیران عرصه را بر خود تنگ دیده و ضمن رها کردن فرد ربوده شده، متواری شدند که تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد.