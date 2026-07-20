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کانون پرورش فکری کودکان و نوجونان اعلام کرد : از ابتدای مرداد، دوره دوم کلاسهای اوقاف فراغت این مرکز آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، به گفته ایزدی، مربی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با پایان یافتن ۴۵ روز نخست کلاسها در نیمه اول خردادماه، اکنون آمادهسازی برای دوره دوم آغاز شده است.
وی افزود: «نیمه دوم کلاسهای اوقات فراغت از ابتدای مردادماه آغاز شده و تا پایان ماه شهریور ادامه خواهد داشت.»
بر اساس آمار اعلام شده، در حال حاضر ۴۲ شعبه در استان فارس و ۶ شعبه در شیراز برای برگزاری این کلاسها و برنامههای پرورشی آماده خدمترسانی به کودکان و نوجوانان است.