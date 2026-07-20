مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی و ارائه خدمات در حوزه‌های فرهنگی و خدماتی آمادگی کامل داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ناصر علی‌فر افزود: آموزش و پرورش خوزستان همواره در ایام اربعین حسینی با در اختیار قرار دادن فضا و یا برگزاری برنامه‌های آموزشی و فرهنگی به زائران حسینی خدمت می‌کند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت ارتقای شاخص‌های آموزشی بر لزوم پیگیری جدی و میدانی مدیران برای تحقق اهداف کلان آموزشی تاکید کرد و افزود: مدیریت آموزش‌وپرورش باید مبتنی بر تحلیل داده‌ها و اطلاعات دقیق باشد و مدیران مناطق و نواحی باید با استفاده از ظرفیت سامانه‌های آماری و نظارت‌های میدانی، روند اجرای برنامه‌ها را با جدیت دنبال کنند تا خوزستان در شاخص‌های آموزشی به جایگاه شایسته خود دست یابد.

علی‌فر در ادامه با اشاره به وضعیت ثبت سفارش کتاب‌های درسی از پیشرفت ۹۸ درصدی این فرآیند در دوره ابتدایی خبر داد و بیان داشت: مدیران مناطق موظفند با شناسایی دقیق دانش‌آموزان جامانده، فرآیند ثبت سفارش را تکمیل کنند تا هیچ دانش‌آموزی برای آغاز سال تحصیلی با چالش تامین کتاب رو‌به‌رو نشود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با اولویت برشمردن ثبت‌نام به‌موقع دانش‌آموزان به ویژه در پایه‌های هفتم و دهم تصریح کرد: هرگونه تعلل در این زمینه، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و سازماندهی مدارس را با مشکل رو‌به‌رو می‌کند.

وی همچنین با اشاره به روند تصحیح اوراق امتحانات نهایی خواستار بسیج تمامی ظرفیت‌ها برای تسریع در این فرآیند شد و گفت: جزییات و تصمیمات نهایی در خصوص نحوه محاسبه تراز نمرات و سایر موضوعات مرتبط با آزمون‌ها، پس از جمع‌بندی در وزارت آموزش‌وپرورش، به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

خوزستان هر ساله به واسطه داشتن مرز‌های خاکی و آبی با کشور عراق در ایام اربعین حسینی میزان هزاران زایر عتبات عالیات است.