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رئیس جمعیت هلال احمر گفت: عملیات امدادرسانی و نجات در اربعین حسینی علیه السلام را با تجدیدمیثاق با آرمانهای امام، شهدا و ولایت و از حرم حضرت امام خمینی (ره) آغاز میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر گفت: خدمات رسانی به زائران اربعین تنها شروع یک عملیات امدادی نیست، بلکه تجدید عهد با آرمانهای انقلاب، شهدا و فرهنگ ایثار و خدمت است.
وی در مراسم آغاز عملیات امداد و نجات اربعین حسینی در حرم مطهر امام خمینی (ره)، با بیان اینکه کاروان امداد و نجات هلالاحمر از کنار مزار شهدا راهی خدمت به زائران میشود، افزود: امدادگران و داوطلبان هلالاحمر پیام شهدا را در میدان خدمت، ایثار و نجات جان انسانها ادامه خواهند داد.
کولیوند با اشاره به حوادث و رشادتهای ماههای اخیر،تصریح کرد: فقدان شهدای مقاومت، مسئولیت ما را سنگینتر کرده است و امروز وظیفه داریم با تجدید پیمان با آرمانهای آنان، برای آسایش، سلامت و امنیت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.
رئیس جمعیت هلالاحمر با تأکید بر اینکه امدادگران این جمعیت پیرو مکتب عاشورا هستند، ادامه داد: امدادگر هلالاحمر تنها نجاتدهنده مصدومان نیست، بلکه سرباز میدان انسانیت است؛ با محبت، کرامت و امید در سختترین شرایط وارد میدان میشود و آخرین فردی است که آن را ترک میکند.
وی افزود: فرهنگ امداد و نجات هلالاحمر ریشه در فرهنگ عاشورا دارد؛ همانگونه که یاران امام حسین (ع) برای احیای حقیقت جان خود را فدا کردند، امروز امدادگران نیز برای حفظ جان بندگان خدا در میدان خدمت حاضر میشوند.
کولیوند گفت: هر آمبولانس هلالاحمر پرچم امید و هر خودروی نجات، پیامآور ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی در مسیر خدمت به زائران اربعین حسینی است.