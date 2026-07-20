هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اعلام کرد: باتری‌های قلبی، پیس‌میکر‌ها و دستگاه‌های شوک‌دهنده قلبی قابل کاشت (ICD) مورد نیاز حدود ۱۲ هزار بیمار تامین و در اختیار مراکز درمانی کشور قرار گرفته است. به این ترتیب، صف انتظار بیماران نیازمند پیس‌میکر و ICD عملاً به نزدیک صفر رسیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اعلام کرد با تأمین به‌موقع تجهیزات حیاتی قلب، زمان انتظار بیماران نیازمند کاشت پیس‌میکر و دستگاه‌های ICD به حداقل رسیده است. بر این اساس، بیماران پس از تأیید نهایی پزشک متخصص، بدون انتظار طولانی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای دریافت این تجهیزات و آغاز روند درمان به مراکز تخصصی معرفی می‌شوند.

این موفقیت در ادامه اقدامات این نهاد برای مدیریت تأمین تجهیزات پزشکی رقم خورده است؛ به‌گونه‌ای که پیش از این نیز صف انتظار کاشت حلزون شنوایی به صفر رسیده بود و اکنون تجربه‌ای دیگر در حوزه تأمین تجهیزات حیاتی برای بیماران به ثبت رسیده است.

این دستاورد در شرایطی حاصل شده که کشور طی ماه‌های اخیر با چالش‌هایی همچون محدودیت در تخصیص و تأمین ارز، دشواری انتقال منابع مالی، مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی و اختلالات ناشی از شرایط جنگی روبه‌رو بوده است. با وجود این موانع، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی با برنامه‌ریزی پیش‌دستانه، پیگیری مستمر فرآیند‌های ارزی و تجاری، تنوع‌بخشی به مسیر‌های تأمین و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول، توانسته است تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی را متناسب با نیاز کشور فراهم کرده و از ایجاد وقفه در روند درمان بیماران جلوگیری کند.

پیس‌میکر و ICD؛ تجهیزات نجات‌بخش بیماران قلبی

پیس‌میکر و دستگاه‌های ICD از مهم‌ترین تجهیزات درمانی برای بیماران مبتلا به اختلالات شدید ریتم قلب هستند. پیس‌میکر با تنظیم ضربان قلب، به بیمارانی که دچار کندی غیرطبیعی ضربان هستند کمک می‌کند تا عملکرد طبیعی قلب خود را بازیابند. دستگاه ICD نیز با شناسایی سریع آریتمی‌های خطرناک و اعمال شوک الکتریکی در مواقع ضروری، از ایست قلبی و مرگ ناگهانی پیشگیری می‌کند. به همین دلیل، هرگونه تأخیر در تأمین یا کاشت این تجهیزات می‌تواند سلامت و جان بیماران را با خطر جدی مواجه کند.

هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران با هدف ایجاد زنجیره‌ای پایدار و تاب‌آور برای تأمین دارو، تجهیزات و فناوری‌های سلامت، تلاش کرده است نیاز مراکز درمانی و بیماران را پیش از تبدیل شدن به کمبود یا ایجاد صف انتظار شناسایی و برطرف کند. کاهش قابل توجه زمان انتظار بیماران قلبی، حاصل این رویکرد و استمرار تأمین تجهیزات حیاتی حتی در دشوارترین شرایط بوده است.

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