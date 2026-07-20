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دهمین دوره همایش ملی شعر ایثار با تمرکز بر روایت مظلومیت شهدای جنگ رمضان، فردا سیام تیر در شیراز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس اعلام کرد: این رویداد با مشارکت هنرمندان و با تمرکز بر روایت مظلومیت شهدای جنگ رمضان و بهویژه شهدای منطقه لامرد، برگزار میشود.
سردار بیانی افزود: این همایش در چهار قالب شعری شامل کلاسیک، نو، نیمایی و همچنین در قالب ترانه، تصنیف و شعر کودک و نوجوان برگزار میشود.
بیانی افزود: هزار و ۶۹۴ نفر با ارسال ۴ هزار و یک اثر در این فراخوان شرکت کردهاند و از میان آثار ارسالی، ۳۶۸ اثر در بخش ایثار و شهادت و هزار و ۳۲۶ اثر در بخش آزاد به دبیرخانه رسیده است.