به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس اعلام کرد: این رویداد با مشارکت هنرمندان و با تمرکز بر روایت مظلومیت شهدای جنگ رمضان و به‌ویژه شهدای منطقه لامرد، برگزار می‌شود.

سردار بیانی افزود: این همایش در چهار قالب شعری شامل کلاسیک، نو، نیمایی و همچنین در قالب ترانه، تصنیف و شعر کودک و نوجوان برگزار می‌شود.

بیانی افزود: هزار و ۶۹۴ نفر با ارسال ۴ هزار و یک اثر در این فراخوان شرکت کرده‌اند و از میان آثار ارسالی، ۳۶۸ اثر در بخش ایثار و شهادت و هزار و ۳۲۶ اثر در بخش آزاد به دبیرخانه رسیده است.