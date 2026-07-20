به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز فصل برداشت انگور در شهرستان کاشمر پیش بینی کرد که امسال ۷۴ هزار و ۸۰۰ تن محصول از سطح ۳۴۰۰ هکتار از باغات انگور این شهرستان برداشت شود

کاظم قربان پور افزود: از مجموع انگور تولیدی ۷۰ درصد تبدیل به کشمش می شود و ۲۵ درصد به مصرف تازه خوری می‌ رسد و ۵ درصد دیگر به تولید غوره، شیره انگور و سرکه اختصاص می‌ یابد.

وی ادامه داد: مهمترین ارقام انگور شهرستان کاشمر شامل عسکری، پیکامی و ترکمن ۴ است و سایر ارقام بصورت مخلوط شامل: ارقام سپیداری، رزقی، ریش بابا، یاقوتی، طرقی، شصت عروس، خلیلی و غیره است.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: بر اساس پیش بینی ها امسال حدود ۱۳ هزار تن انواع کشمش در شهرستان تولید خواهد شد که بیشتر محصول تولید شده به سایر نقاط خارج از شهرستان و کشور‌های همسایه صادر می‌ شود.