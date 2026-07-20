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با حمایت آستان مقدس علوی، پانزدهمین همایش سالانۀ مبلغان دینی در چهارچوب طرح تبلیغی حوزۀ علمیه ویژۀ ایام اربعین، با شعار «رسالت ما هدایت است و روش ما این است که هدایت خداوند، تنها هدایت حقیقی است» آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این همایش با حضور تولیت آستان مقدس علوی، سید عیسی الخرسان، نمایندگان دفاتر مراجع عظام تقلید، جمعی از فضلای حوزۀ علمیه و استادان، و شمار زیادی از مبلغان دینی، در تالار محسن واقع در صحن حضرت فاطمه (سلاماللهعلیها) برگزار شد.
رئیس بخش امور دینی آستان مقدس علوی، شیخ کرار الخفاجی، افزود: «این همایش در راستای آمادگی برای اجرای برنامۀ تبلیغاتی ویژۀ مراسم اربعین حسینی برگزار میشود و براساس این برنامه، ایستگاههای تبلیغی و پاسخگویی به استفتائات در مسیرهای منتهی به کربلای مقدس به مدت ده روز مستقر خواهند شد.»
وی افزود: «نزدیک به چهار هزار مبلغ مرد و زن در این همایش که طی سه روز برگزار میشود، حضور دارند و هدف از برگزاری آن، گسترش آگاهی و فرهنگ دینی و نیز تحکیم ارزشهای خدمت و ایمان در ایام اربعین است.»
حجتالاسلام والمسلمین سید احمد الصافی، از استادان حوزۀ علمیه، در سخنرانی خود گفت: «تبلیغ دینی دارای ارکان و ویژگیهای خاصی است و از بزرگترین مسئولیتها به شمار میرود؛ زیرا پیامبران الهی برای رساندن پیامهای خداوند و با بیم و خشیت الهی از او مبعوث شدند.
آیات قرآن کریم نیز برخی از جایگاههای مبلغان را تبیین کرده است؛ مبلغ، پیام خدا را ابلاغ میکند و آنچه میگوید به خداوند متعال نسبت میدهد و این جایگاهی است که هیچکس نمیتواند از پیش خود مدعی آن شود.»
وی افزود: «امام سجاد (علیهالسلام) هنگامی که پساز واقعۀ عاشورا به شام رسیدند، سخنانی بیان فرمودند که هیچکس توان تکذیب آن را نداشت یا نمیتوانست ادعا کند که ایشان چیزی را به ناحق به خود نسبت دادهاند. ازاینرو، مبلغ باید جامعهای را که میخواهد احکام الهی را برای افراد آن تبیین کند، بهخوبی بشناسد؛ زیرا ما از مردم جدا نیستیم.»
این همایش که به مدت سه روز ادامه دارد، با هدف تحکیم پیوندهای همکاری و همافزایی با حوزۀ علمیه، و تقویت نقشهای تبلیغی و خدماتی حوزۀ علمیه در خدمترسانی به زائران و احیای شعائر حسینی برگزار میشود.»
آستان مقدس علوی، نیز تمامی ظرفیتهای خدماتی و پشتیبانی خود را برای حمایت از برنامههای تبلیغی، قرآنی و اعتقادی در ایام اربعین حسینی به کار گرفته و در کنار آن، طرحهای جامع خدماترسانی به زائران بارگاه مطهر امیرالمؤمنین (علیهالسلام) را نیز اجرا میکند.